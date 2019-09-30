Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Böyle bir suçun bir daha dünyanın hiçbir yerinde işlenmemesi, hem Türkiye'nin hem de...
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Erdoğan: "Böyle bir suçun bir daha dünyanın hiçbir yerinde işlenmemesi, hem Türkiye'nin hem de...

49 dakika önce

Erdoğan: "Böyle bir suçun bir daha dünyanın hiçbir yerinde işlenmemesi, hem Türkiye'nin hem de insanlığın çıkarınadır.

Erdoğan:

Erdoğan: "Böyle bir suçun bir daha dünyanın hiçbir yerinde işlenmemesi, hem Türkiye'nin hem de insanlığın çıkarınadır. Suçluların cezasız kalmaması için mücadele etmek, bunu sağlamanın en kolay yoludur. Bu, Cemal'in ailesine borcumuzdur"

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:14 Kaynak: AA
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