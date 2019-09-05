Erdoğan böyle oldu oldu olmadı biz de kapıları açmak zorunda kalırız
2 saat önce
Erdoğan Böyle oldu oldu olmadı biz de kapıları açmak zorunda kalırız.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:40 Kaynak: DHA
Erdoğan Böyle oldu oldu olmadı biz de kapıları açmak zorunda kalırız
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