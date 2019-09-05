Son Dakika Haberleri: Erdoğan böyle oldu oldu olmadı biz de kapıları açmak zorunda kalırız-detay
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Erdoğan böyle oldu oldu olmadı biz de kapıları açmak zorunda kalırız-detay

23 dakika önce

Erdoğan Böyle oldu oldu olmadı biz de kapıları açmak zorunda kalırız-Detay.

Erdoğan Böyle oldu oldu olmadı biz de kapıları açmak zorunda kalırız-Detay

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:09 Kaynak: DHA
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