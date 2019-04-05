Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bu 39 Belediyenin 25 Tanesini İstanbul'da Cumhur İttifakı, Bunlardan Bir Tanesi MHP'dir,...

Erdoğan: "Bu 39 Belediyenin 25 Tanesini İstanbul'da Cumhur İttifakı, Bunlardan Bir Tanesi MHP'dir,...

7 dakika önce

Erdoğan: "Bu 39 belediyenin 25 tanesini İstanbul'da Cumhur İttifakı, Bunlardan bir tanesi MHP'dir, 24 tanesi AK Parti'dir.

Erdoğan:
Erdoğan: "Bu 39 belediyenin 25 tanesini İstanbul'da Cumhur İttifakı, Bunlardan bir tanesi MHP'dir, 24 tanesi AK Parti'dir. Burada bir ders var."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:29 Kaynak: AA

İstanbul, MHP, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım Son Rakamı Paylaştı: Aradaki Fark 18 Bin Civarına Düştü Binali Yıldırım Son Rakamı Paylaştı: Aradaki Fark 18 Bin Civarına Düştü Binali Yıldırım'a Açıkça Soruldu: İstanbul'da Seçimler İptal Edilir mi? Büyük Göçü Görüntülerken 8 Aracın Karıştığı Zincirleme Kazayı Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 15:36:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bu 39 Belediyenin 25 Tanesini İstanbul'da Cumhur İttifakı, Bunlardan Bir Tanesi MHP'dir,...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]