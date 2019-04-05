Erdoğan: "Bu 39 Belediyenin 25 Tanesini İstanbul'da Cumhur İttifakı, Bunlardan Bir Tanesi MHP'dir,...

Erdoğan: "Bu 39 belediyenin 25 tanesini İstanbul'da Cumhur İttifakı, Bunlardan bir tanesi MHP'dir, 24 tanesi AK Parti'dir.

Erdoğan: "Bu 39 belediyenin 25 tanesini İstanbul'da Cumhur İttifakı, Bunlardan bir tanesi MHP'dir, 24 tanesi AK Parti'dir. Burada bir ders var."

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Binali Yıldırım Son Rakamı Paylaştı: Aradaki Fark 18 Bin Civarına Düştü

Binali Yıldırım Son Rakamı Paylaştı: Aradaki Fark 18 Bin Civarına Düştü

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