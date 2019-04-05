Erdoğan: "Bu 39 Belediyenin 25 Tanesini İstanbul'da Cumhur İttifakı, Bunlardan Bir Tanesi MHP'dir,...
7 dakika önce
Erdoğan: "Bu 39 belediyenin 25 tanesini İstanbul'da Cumhur İttifakı, Bunlardan bir tanesi MHP'dir, 24 tanesi AK Parti'dir.
Erdoğan: "Bu 39 belediyenin 25 tanesini İstanbul'da Cumhur İttifakı, Bunlardan bir tanesi MHP'dir, 24 tanesi AK Parti'dir. Burada bir ders var."
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:29 Kaynak: AA
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