Erdoğan: "Bu 4 Parti Bir Araya Gelmiş Olabilir, 20 Çürük Yumurtadan 1 Tane Sağlam Yumurta Olmaz"
1 saat önce
Erdoğan: "Bu 4 parti bir araya gelmiş olabilir, 20 çürük yumurtadan 1 tane sağlam yumurta olmaz"
Erdoğan: "Bu 4 parti bir araya gelmiş olabilir, 20 çürük yumurtadan 1 tane sağlam yumurta olmaz"
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:43 Kaynak: AA
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