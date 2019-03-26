Erdoğan: "Bu Adamın (Kılıçdaroğlu) Hayatı Yalan... Akşam Yalan, Sabah Yalan. Yalanı Bu Kadar Kolay...
1 saat önce
Erdoğan: "Bu adamın (Kılıçdaroğlu) hayatı yalan... Akşam yalan, sabah yalan. Yalanı bu kadar kolay kullanan birisi yok."
Erdoğan: "Bu adamın (Kılıçdaroğlu) hayatı yalan... Akşam yalan, sabah yalan. Yalanı bu kadar kolay kullanan birisi yok."
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:55 Kaynak: AA
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