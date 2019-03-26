Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bu Adamın (Kılıçdaroğlu) Hayatı Yalan... Akşam Yalan, Sabah Yalan. Yalanı Bu Kadar Kolay...

Erdoğan: "Bu Adamın (Kılıçdaroğlu) Hayatı Yalan... Akşam Yalan, Sabah Yalan. Yalanı Bu Kadar Kolay...

1 saat önce

Erdoğan: "Bu adamın (Kılıçdaroğlu) hayatı yalan... Akşam yalan, sabah yalan. Yalanı bu kadar kolay kullanan birisi yok."

Erdoğan:
Erdoğan: "Bu adamın (Kılıçdaroğlu) hayatı yalan... Akşam yalan, sabah yalan. Yalanı bu kadar kolay kullanan birisi yok."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:55 Kaynak: AA

Sabah, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atv, Sen Anlat Karadeniz'i Yayın Akışından Kaldırdı Belediye Başkanlarının Katıldığı Programda Erdoğan Sürprizi Haber Global'de Spiker Erhan Ertürk, Canlı Yayında Konuşmakta Güçlük Çekti Erdoğan Müjdeyi Verdi: Her Bir Hayvan İçin 100 TL Destek Ödemesi Yapacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 00:35:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bu Adamın (Kılıçdaroğlu) Hayatı Yalan... Akşam Yalan, Sabah Yalan. Yalanı Bu Kadar Kolay...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]