Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Bu ateşkes adımı, atılan imzalar sahiplenildiği takdirde bu konu çok daha temelli bir... - Son Dakika
Erdoğan: "Bu ateşkes adımı, atılan imzalar sahiplenildiği takdirde bu konu çok daha temelli bir...
7 saat önce
Erdoğan: "Bu ateşkes adımı, atılan imzalar sahiplenildiği takdirde bu konu çok daha temelli bir yere inşallah oturmuş olur.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:06 Kaynak: AA
Erdoğan: "Bu ateşkes adımı, atılan imzalar sahiplenildiği takdirde bu konu çok daha temelli bir yere inşallah oturmuş olur."
Son Dakika Abdullah Avcı'nın danışmanı Doğan Ercan: Galatasaray maçından önce Fenerbahçe'yle görüştük İdlib halkı ateşkes sebebiyle Türkiye'ye teşekkür etti: Bugün bombardıman yok İdlib zirvesinin ardından Serakib'de ilk ortak devriye yapıldı Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan olası Marmara depremiyle ilgili korkutan uyarı: Büyük bir kaos olabilir