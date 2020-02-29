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Erdoğan: "Bu büyük mücadeleyi verirken, kanlarıyla bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimize...
6 saat önce
Erdoğan: "Bu büyük mücadeleyi verirken, kanlarıyla bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:44 Kaynak: AA
Erdoğan: "Bu büyük mücadeleyi verirken, kanlarıyla bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."
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