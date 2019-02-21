Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bu CHP'nin Yanına Aldığı Öteki Partilerin de Çalımlarına Bakmayın.

Erdoğan: "Bu CHP'nin Yanına Aldığı Öteki Partilerin de Çalımlarına Bakmayın.

1 saat önce

Erdoğan: "Bu CHP'nin yanına aldığı öteki partilerin de çalımlarına bakmayın.

Erdoğan:
Erdoğan: "Bu CHP'nin yanına aldığı öteki partilerin de çalımlarına bakmayın. Bunların heybesinde ne hizmet var ne proje var ne gayret var. Bunların heybesinde saman bile yok. Bunların heybesinde sadece iftira, hakaret, ihanet, kavga var."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:36 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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