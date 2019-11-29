Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bu coğrafya, inancıyla ilgili hassasiyetlerine dokunulmaması şartıyla her imkanı, her...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Bu coğrafya, inancıyla ilgili hassasiyetlerine dokunulmaması şartıyla her imkanı, her... - Son Dakika

Erdoğan: "Bu coğrafya, inancıyla ilgili hassasiyetlerine dokunulmaması şartıyla her imkanı, her...

6 saat önce

Erdoğan: "Bu coğrafya, inancıyla ilgili hassasiyetlerine dokunulmaması şartıyla her imkanı, her değeri, her birikimi kucaklama kültürüne sahiptir.

Erdoğan:

Erdoğan: "Bu coğrafya, inancıyla ilgili hassasiyetlerine dokunulmaması şartıyla her imkanı, her değeri, her birikimi kucaklama kültürüne sahiptir."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:30 Kaynak: AA
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