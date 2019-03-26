Erdoğan: Bu Davaya İhanet Edenler, Artık Bu Davanın Saflarında Yer Alamazlar (2)

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OKUL AÇILIŞINA KATILDICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitingin ardından Barbaros Hayrettin Mahallesi'nde bulunan Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu'nun açılışını gerçekleştirdi.
OKUL AÇILIŞINA KATILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitingin ardından Barbaros Hayrettin Mahallesi'nde bulunan Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu'nun açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulu yaptıran hayırseverler Hasan Taşar'a teşekkür etti. Açılışın ardından okulu gezen Erdoğan öğrenciler ile birlikte sıralara oturarak fotoğraf çektirdikten sonra, tahtaya "Oku, düşün, uygula, neticelendir" yazarak altına imzasını attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından uçakla İstanbul'a hareket etti.
Mahir ALAN/ADIYAMAN,
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:56 Kaynak: DHA
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