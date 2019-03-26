Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Bu Davaya İhanet Edenler, Artık Bu Davanın Saflarında Yer Alamazlar (2)

Erdoğan: Bu Davaya İhanet Edenler, Artık Bu Davanın Saflarında Yer Alamazlar (2)

1 saat önce

OKUL AÇILIŞINA KATILDICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitingin ardından Barbaros Hayrettin Mahallesi'nde bulunan Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Erdoğan: Bu Davaya İhanet Edenler, Artık Bu Davanın Saflarında Yer Alamazlar (2), System.String[]
OKUL AÇILIŞINA KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitingin ardından Barbaros Hayrettin Mahallesi'nde bulunan Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu'nun açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulu yaptıran hayırseverler Hasan Taşar'a teşekkür etti. Açılışın ardından okulu gezen Erdoğan öğrenciler ile birlikte sıralara oturarak fotoğraf çektirdikten sonra, tahtaya "Oku, düşün, uygula, neticelendir" yazarak altına imzasını attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından uçakla İstanbul'a hareket etti. 

Mahir ALAN/ADIYAMAN,  

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:56 Kaynak: DHA

Politika
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