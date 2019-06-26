Erdoğan: Bu denizlerden çıkabilecek nema neyse Kıbrıs'ta yaşayan herkesin hakkı vardır.
24 dakika önce
Erdoğan: Bu denizlerden çıkabilecek nema neyse Kıbrıs'ta yaşayan herkesin hakkı vardır.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:41 Kaynak: AA
Erdoğan: Bu denizlerden çıkabilecek nema neyse Kıbrıs
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