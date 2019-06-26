Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Bu denizlerden çıkabilecek nema neyse Kıbrıs'ta yaşayan herkesin hakkı vardır.
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Erdoğan: Bu denizlerden çıkabilecek nema neyse Kıbrıs'ta yaşayan herkesin hakkı vardır.

24 dakika önce

Erdoğan: Bu denizlerden çıkabilecek nema neyse Kıbrıs'ta yaşayan herkesin hakkı vardır.

Erdoğan: Bu denizlerden çıkabilecek nema neyse Kıbrıs'ta yaşayan herkesin hakkı vardır., System.String[]
Erdoğan: Bu denizlerden çıkabilecek nema neyse Kıbrıs'ta yaşayan herkesin hakkı vardır. Güney Kıbrıs'ın kontrolünde yapacağız derseniz evet diyemeyiz
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:41 Kaynak: AA
Güney Kıbrıs, Kıbrıs, Politika
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