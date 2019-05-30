Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bu dönem, muhataplarımızın büyük ve güçlü Türkiye'ye alışma, sindirme, kabullenme...
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Erdoğan: "Bu dönem, muhataplarımızın büyük ve güçlü Türkiye'ye alışma, sindirme, kabullenme...

1 saat önce

Erdoğan: "Bu dönem, muhataplarımızın büyük ve güçlü Türkiye'ye alışma, sindirme, kabullenme dönemidir.

Erdoğan:
Erdoğan: "Bu dönem, muhataplarımızın büyük ve güçlü Türkiye'ye alışma, sindirme, kabullenme dönemidir."
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:42 Kaynak: AA
Türkiye, Politika
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