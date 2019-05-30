Erdoğan: "Bu dönem, muhataplarımızın büyük ve güçlü Türkiye'ye alışma, sindirme, kabullenme...
1 saat önce
Erdoğan: "Bu dönem, muhataplarımızın büyük ve güçlü Türkiye'ye alışma, sindirme, kabullenme dönemidir.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:42 Kaynak: AA
Erdoğan: "Bu dönem, muhataplarımızın büyük ve güçlü Türkiye
'ye alışma, sindirme, kabullenme dönemidir."
Oyuncu Bahar Akça'nın evli sevgilisi isyan etti: Evime çöktü çıkmıyor
Başına miğferle vurduğu asker hayatını kaybetmişti! Cezası belli oldu
The Taste Türkiye'de büyük gerginlik! Rafet şef, kadın yarışmacısına demediğini bırakmadı
MGK toplantısı sona erdi: Pençe harekatı kapsamlı bir şekilde ele alındı