Erdoğan: "Bu Erken Emeklilik Olayını Kimler Tahrik Ediyor, Muhalefet. Eğer Biz Vatanseversek,...
1 saat önce
Erdoğan: "Bu erken emeklilik olayını kimler tahrik ediyor, muhalefet. Eğer biz vatanseversek, milletimizi seversek niçin erken emeklilik diyoruz?
Erdoğan: "Bu erken emeklilik olayını kimler tahrik ediyor, muhalefet. Eğer biz vatanseversek, milletimizi seversek niçin erken emeklilik diyoruz?"
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:00 Kaynak: AA
3 Komandonun Hayatını Kaybettiği Kazanın Kamera Görüntüsü Çıktı
'Alemin Hızlı Delikanlısı, Speedy Mustafa' Telefon Gasbedince Tutuklandı
Fenerbahçe'de Nabil Dirar'a Kaptanlık Verilecek
Tescilli Güzel Şebnem Schaefer'dan Dikkat Çeken Çıkış : Erkekleri Baştan Çıkaran Rolleri Reddediyorum