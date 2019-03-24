Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bu Erken Emeklilik Olayını Kimler Tahrik Ediyor, Muhalefet. Eğer Biz Vatanseversek,...

Erdoğan: "Bu Erken Emeklilik Olayını Kimler Tahrik Ediyor, Muhalefet. Eğer Biz Vatanseversek,...

1 saat önce

Erdoğan: "Bu erken emeklilik olayını kimler tahrik ediyor, muhalefet. Eğer biz vatanseversek, milletimizi seversek niçin erken emeklilik diyoruz?

Erdoğan:
Erdoğan: "Bu erken emeklilik olayını kimler tahrik ediyor, muhalefet. Eğer biz vatanseversek, milletimizi seversek niçin erken emeklilik diyoruz?"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:00 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 Komandonun Hayatını Kaybettiği Kazanın Kamera Görüntüsü Çıktı 'Alemin Hızlı Delikanlısı, Speedy Mustafa' Telefon Gasbedince Tutuklandı Fenerbahçe'de Nabil Dirar'a Kaptanlık Verilecek Tescilli Güzel Şebnem Schaefer'dan Dikkat Çeken Çıkış : Erkekleri Baştan Çıkaran Rolleri Reddediyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 23:17:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bu Erken Emeklilik Olayını Kimler Tahrik Ediyor, Muhalefet. Eğer Biz Vatanseversek,...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]