Erdoğan: "Bu Erken Emeklilik Olayını Kimler Tahrik Ediyor, Muhalefet. Eğer Biz Vatanseversek,...

Erdoğan: "Bu erken emeklilik olayını kimler tahrik ediyor, muhalefet. Eğer biz vatanseversek, milletimizi seversek niçin erken emeklilik diyoruz?

Erdoğan: "Bu erken emeklilik olayını kimler tahrik ediyor, muhalefet. Eğer biz vatanseversek, milletimizi seversek niçin erken emeklilik diyoruz?"

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