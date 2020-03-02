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Erdoğan: "Bu gafillere Türkiye'nin gerektiğinde baş veren ama baş eğmeyen büyük bir devlet olduğunu...
15 dakika önce
Erdoğan: "Bu gafillere Türkiye'nin gerektiğinde baş veren ama baş eğmeyen büyük bir devlet olduğunu gösteriyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:12 Kaynak: AA
Erdoğan: "Bu gafillere Türkiye'nin gerektiğinde baş veren ama baş eğmeyen büyük bir devlet olduğunu gösteriyoruz."
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