Erdoğan: "Bu haydut devlete (Ermenistan) destek verenleri, kendilerine insanlığın ortak vicdanı... - Son Dakika

Erdoğan: "Bu haydut devlete (Ermenistan) destek verenleri, kendilerine insanlığın ortak vicdanı...
Erdoğan: "Bu haydut devlete (Ermenistan) destek verenleri, kendilerine insanlığın ortak vicdanı önünde hesap sorulacağı konusunda ikaz ediyorum.
Erdoğan: "Bu haydut devlete (Ermenistan) destek verenleri, kendilerine insanlığın ortak vicdanı önünde hesap sorulacağı konusunda ikaz ediyorum."
Ermenistan, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 14:39 - Kaynak: AA
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