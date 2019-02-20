Erdoğan: "Bu İttifakın Ne Kadar Hayırlı, Doğru Olduğunu Bir Kez Daha Gördük"
1 saat önce
- Cumhur İttifakı'nın Etimesgut Mitingi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:45 Kaynak: AA
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