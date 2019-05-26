Erdoğan: "Bu karara karşı çıkan YSK üyelerinin gerekçelerine baktığımızda dişe dokunur, vicdanları...
4 saat önce
Erdoğan: "Bu karara karşı çıkan YSK üyelerinin gerekçelerine baktığımızda dişe dokunur, vicdanları tatmin edici bir unsura rastlayamıyoruz.
Erdoğan: "Bu karara karşı çıkan YSK üyelerinin gerekçelerine baktığımızda dişe dokunur, vicdanları tatmin edici bir unsura rastlayamıyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 09:47 Kaynak: AA
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