Erdoğan: " Bu kişinin Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminin sadece 2016 yılı faaliyetleriyle...
15 dakika önce
Erdoğan: " Bu kişinin Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminin sadece 2016 yılı faaliyetleriyle ilgili 11 kamu zararıyla ilgili işlem tespit edilmiştir, Sayıştay tarafından."
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:14 Kaynak: AA
Erdoğan: " Bu kişinin Beylikdüzü
Belediye Başkanlığı döneminin sadece 2016 yılı faaliyetleriyle ilgili 11 kamu zararıyla ilgili işlem tespit edilmiştir, Sayıştay
tarafından."
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