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Erdoğan: "Bu köklü kurumumuzun bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk ve dünya basını için...
6 saat önce
Erdoğan: "Bu köklü kurumumuzun bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk ve dünya basını için güvenilir kaynak olmaya devam edeceğine inanıyorum"
Erdoğan: "Bu köklü kurumumuzun bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk ve dünya basını için güvenilir kaynak olmaya devam edeceğine inanıyorum"
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 09:16 Kaynak: AA
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