Erdoğan: "Bu Kovid vakası sıradan bir vaka değildir, adeta asrın vebası. Bunun için de bir devlet başkanı olarak, bir iktidar olarak elimizden ne...

Erdoğan: "Bu Kovid vakası sıradan bir vaka değildir, adeta asrın vebası. Bunun için de bir devlet başkanı olarak, bir iktidar olarak elimizden ne geliyorsa bunu yapmaya mecburuz.

Erdoğan: "Bu Kovid vakası sıradan bir vaka değildir, adeta asrın vebası. Bunun için de bir devlet başkanı olarak, bir iktidar olarak elimizden ne geliyorsa bunu yapmaya mecburuz."

İktidar, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Bu Kovid vakası sıradan bir vaka değildir, adeta asrın vebası. Bunun için de bir devlet başkanı olarak, bir iktidar olarak elimizden ne... - Son Dakika

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