Erdoğan: "Bu Krizler Geride Kaldı.

Erdoğan: "Bu krizler geride kaldı.

Erdoğan: "Bu krizler geride kaldı. Bizim için 2019 tam aksine ateşlemenin yapılacağı ve kalkınmanın çok daha iyi bir noktada olacağı bir yıl"

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