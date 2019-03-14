Erdoğan: "Bu Krizler Geride Kaldı.
27 dakika önce
Erdoğan: "Bu krizler geride kaldı.
Erdoğan: "Bu krizler geride kaldı. Bizim için 2019 tam aksine ateşlemenin yapılacağı ve kalkınmanın çok daha iyi bir noktada olacağı bir yıl"
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:27 Kaynak: AA
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