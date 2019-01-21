Erdoğan: "Bu Marketlerde Benim Halkımı Sömürme Mücadelesini Devam Ettirenler Varsa Bunun Hesabını...
1 saat önce
Erdoğan: "Bu marketlerde benim halkımı sömürme mücadelesini devam ettirenler varsa bunun hesabını sorma görevi de bizimdir ve hesabını sorarız."
Erdoğan: "Bu marketlerde benim halkımı sömürme mücadelesini devam ettirenler varsa bunun hesabını sorma görevi de bizimdir ve hesabını sorarız."
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:59 Kaynak: AA
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