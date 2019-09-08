Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bu millet bir daha asla yeni 27 Mayıs'ların, 12 Eylül'lerin, 28 Şubat'ların yaşanmasına...
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Erdoğan: "Bu millet bir daha asla yeni 27 Mayıs'ların, 12 Eylül'lerin, 28 Şubat'ların yaşanmasına...

47 dakika önce

Erdoğan: "Bu millet bir daha asla yeni 27 Mayıs'ların, 12 Eylül'lerin, 28 Şubat'ların yaşanmasına izin vermez."

Erdoğan:

Erdoğan: "Bu millet bir daha asla yeni 27 Mayıs'ların, 12 Eylül'lerin, 28 Şubat'ların yaşanmasına izin vermez."

28 Şubat, Eylül, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:58 Kaynak: AA
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