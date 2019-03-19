Erdoğan: "Bu Millet Eğer Birbirine Düşerse Dünyanın 195 Farklı Ülkesinde Yaşayan Gurbetçilerimiz de...
1 saat önce
Erdoğan: "Bu millet eğer birbirine düşerse dünyanın 195 farklı ülkesinde yaşayan gurbetçilerimiz de güçsüz düşer"
Erdoğan: "Bu millet eğer birbirine düşerse dünyanın 195 farklı ülkesinde yaşayan gurbetçilerimiz de güçsüz düşer"
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:11 Kaynak: AA
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