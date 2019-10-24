Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bu millet her şeyden önce aziz bir millettir, bu birlik sayesinde bu iki mutabakatı...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Bu millet her şeyden önce aziz bir millettir, bu birlik sayesinde bu iki mutabakatı...

Erdoğan: "Bu millet her şeyden önce aziz bir millettir, bu birlik sayesinde bu iki mutabakatı...

1 saat önce

Erdoğan: "Bu millet her şeyden önce aziz bir millettir, bu birlik sayesinde bu iki mutabakatı yaptık, terör koridoruna da bu sayede balyozu indirdik.

Erdoğan:

Erdoğan: "Bu millet her şeyden önce aziz bir millettir, bu birlik sayesinde bu iki mutabakatı yaptık, terör koridoruna da bu sayede balyozu indirdik."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı isminin nereden geldiğini harita üzerinden anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobani açıklaması: ABD 'Girme', Rusya 'Gir' diyor, gelişmelere göre karar vereceğiz Van'da askerleri taşıyan midibüs devrildi: 2'si ağır 26 yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın skandal mektubuna tepki gösterdi: Mektubu yanımızda götürüp göstereceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 23:38:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bu millet her şeyden önce aziz bir millettir, bu birlik sayesinde bu iki mutabakatı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]