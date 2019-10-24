Erdoğan: "Bu millet her şeyden önce aziz bir millettir, bu birlik sayesinde bu iki mutabakatı...
1 saat önce
Erdoğan: "Bu millet her şeyden önce aziz bir millettir, bu birlik sayesinde bu iki mutabakatı yaptık, terör koridoruna da bu sayede balyozu indirdik.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:38 Kaynak: AA
Erdoğan: "Bu millet her şeyden önce aziz bir millettir, bu birlik sayesinde bu iki mutabakatı yaptık, terör koridoruna da bu sayede balyozu indirdik."
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