Erdoğan: "Bu Milletin Kırmızı Çizgisi Ezandır, Bayraktır, Vatandır. Bundan Taviz Yok."
54 dakika önce
Erdoğan: "Bu milletin kırmızı çizgisi ezandır, bayraktır, vatandır.
Erdoğan: "Bu milletin kırmızı çizgisi ezandır, bayraktır, vatandır. Bundan taviz yok."
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:03 Kaynak: AA
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