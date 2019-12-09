Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bu muhtıra ile Türkiye, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını korumaktaki...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Bu muhtıra ile Türkiye, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını korumaktaki... - Son Dakika

Erdoğan: "Bu muhtıra ile Türkiye, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını korumaktaki...

6 saat önce

Erdoğan: "Bu muhtıra ile Türkiye, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını korumaktaki kararlılığını dünya kamuoyu nezdinde açıkta göstermiştir.

Erdoğan:

Erdoğan: "Bu muhtıra ile Türkiye, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını korumaktaki kararlılığını dünya kamuoyu nezdinde açıkta göstermiştir."

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:26 Kaynak: AA
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