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Erdoğan: "Bu muhtıra ile Türkiye, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını korumaktaki...
6 saat önce
Erdoğan: "Bu muhtıra ile Türkiye, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını korumaktaki kararlılığını dünya kamuoyu nezdinde açıkta göstermiştir.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:26 Kaynak: AA
Erdoğan: "Bu muhtıra ile Türkiye, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını korumaktaki kararlılığını dünya kamuoyu nezdinde açıkta göstermiştir."
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