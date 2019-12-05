Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bu mukaddes çatı altında dışlanmaya, ayrıma, nefrete asla yer yoktur" - CAMBRIDGE
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Bu mukaddes çatı altında dışlanmaya, ayrıma, nefrete asla yer yoktur' - CAMBRIDGE - Son Dakika

Erdoğan: "Bu mukaddes çatı altında dışlanmaya, ayrıma, nefrete asla yer yoktur" - CAMBRIDGE

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de Cambridge Camisi'nin açılış törenine iştirak etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de Cambridge Camisi'nin açılış törenine iştirak etti.

Erdoğan: Bu mukaddes çatı altında dışlanmaya, ayrıma, nefrete asla yer yoktur - CAMBRIDGE

Recep Tayyip Erdoğan, Cambridge, İngiltere, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 07:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Libya ile yapılan Doğu Akdeniz mutabakat muhtırası Meclis'te kabul edildi
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştirmiştir Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'nin tanıtımı için Real Madrid'e sponsor olacak Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş evinde ağırladığı Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 01:56:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bu mukaddes çatı altında dışlanmaya, ayrıma, nefrete asla yer yoktur" - CAMBRIDGE
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]