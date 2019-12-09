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Erdoğan: "Bu örgütün (DEAŞ) Afganistan'dan kazınıp atılması için elimizden gelen desteği vereceğiz."
6 saat önce
Erdoğan: "Bu örgütün (DEAŞ) Afganistan'dan kazınıp atılması için elimizden gelen desteği vereceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:16 Kaynak: AA
Erdoğan: "Bu örgütün (DEAŞ) Afganistan'dan kazınıp atılması için elimizden gelen desteği vereceğiz."
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