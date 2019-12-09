Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bu örgütün (DEAŞ) Afganistan'dan kazınıp atılması için elimizden gelen desteği vereceğiz."
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Bu örgütün (DEAŞ) Afganistan'dan kazınıp atılması için elimizden gelen desteği vereceğiz.' - Son Dakika

Erdoğan: "Bu örgütün (DEAŞ) Afganistan'dan kazınıp atılması için elimizden gelen desteği vereceğiz."

6 saat önce

Erdoğan: "Bu örgütün (DEAŞ) Afganistan'dan kazınıp atılması için elimizden gelen desteği vereceğiz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Bu örgütün (DEAŞ) Afganistan'dan kazınıp atılması için elimizden gelen desteği vereceğiz."

Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:16 Kaynak: AA
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