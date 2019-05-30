Erdoğan: "Bu reform belgesiyle, her ne kadar bize verilen sözler tutulmuyorsa da, AB tam üyelik...
1 saat önce
Erdoğan: "Bu reform belgesiyle, her ne kadar bize verilen sözler tutulmuyorsa da, AB tam üyelik sürecine bağlılığımızı da ifade etmiş oluyoruz.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:35 Kaynak: AA
Erdoğan: "Bu reform belgesiyle, her ne kadar bize verilen sözler tutulmuyorsa da, AB
tam üyelik sürecine bağlılığımızı da ifade etmiş oluyoruz."
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