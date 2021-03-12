Erdoğan: "Bu reformlar, bizim için ne ilktir, ne de son olacaktır. - Son Dakika

Erdoğan: "Bu reformlar, bizim için ne ilktir, ne de son olacaktır.
12.03.2021 16:17
Erdoğan: "Bu reformlar, bizim için ne ilktir, ne de son olacaktır.
Erdoğan: "Bu reformlar, bizim için ne ilktir, ne de son olacaktır. Dünyanın ve ülkemizin değişen şartlarına, milletimizin beklenti ve taleplerine göre ne gerekiyorsa yapmayı, hangi adımlara ihtiyaç varsa atmayı sürdüreceğiz."
Son Dakika PSG, Angel Di Maria'nın sözleşmesini bir yıl uzattı Salih Memişoğlu cinayetinde 1 şüpheli tutuklandı Mısır'da eski milli futbolcu Muhammed Ebuterike terör listesine alındı Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı Meral Akşener: Pervin Buldan bana 'azmettirici' dediği için arkadaşlarımız İmamoğlu'nun 8 Mart paylaşımına üzüldü Son Dakika: Türkiye'de 12 Mart günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 14 bin 941 yeni vaka tespit edildi Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı Bursa'da freni boşalan tır, önünde seyreden araçları biçti: 3 ölü, 21 yaralı