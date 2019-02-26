Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bu Sabah, Dhkp-C'nin 7 Teröristini İstanbul'da Polislerimiz Yakaladı, Şu Anda Elimizdeler.

Erdoğan: "Bu Sabah, Dhkp-C'nin 7 Teröristini İstanbul'da Polislerimiz Yakaladı, Şu Anda Elimizdeler.

41 dakika önce

Erdoğan: "Bu sabah, DHKP-C'nin 7 teröristini İstanbul'da polislerimiz yakaladı, şu anda elimizdeler.

Erdoğan:
Erdoğan: "Bu sabah, DHKP-C'nin 7 teröristini İstanbul'da polislerimiz yakaladı, şu anda elimizdeler. Biz, hem içeride hem dışarıda işte bu katillerle ve onların koruyucularıyla da mücadele ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:04 Kaynak: AA

İstanbul, Sabah, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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