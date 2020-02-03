Erdoğan: "Bu sabah maalesef rejim güçleri yine İdlib'de hava saldırısına geçti ve 3'ü sivil, 5'i... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Bu sabah maalesef rejim güçleri yine İdlib'de hava saldırısına geçti ve 3'ü sivil, 5'i... - Son Dakika

Erdoğan: "Bu sabah maalesef rejim güçleri yine İdlib'de hava saldırısına geçti ve 3'ü sivil, 5'i...

6 saat önce

Erdoğan: "Bu sabah maalesef rejim güçleri yine İdlib'de hava saldırısına geçti ve 3'ü sivil, 5'i asker 8 kişi şehit oldu.

Erdoğan:

Erdoğan: "Bu sabah maalesef rejim güçleri yine İdlib'de hava saldırısına geçti ve 3'ü sivil, 5'i asker 8 kişi şehit oldu."

Sabah, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:24 Kaynak: AA
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