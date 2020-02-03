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Erdoğan: "Bu sabah maalesef rejim güçleri yine İdlib'de hava saldırısına geçti ve 3'ü sivil, 5'i...
6 saat önce
Erdoğan: "Bu sabah maalesef rejim güçleri yine İdlib'de hava saldırısına geçti ve 3'ü sivil, 5'i asker 8 kişi şehit oldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:24 Kaynak: AA
Erdoğan: "Bu sabah maalesef rejim güçleri yine İdlib'de hava saldırısına geçti ve 3'ü sivil, 5'i asker 8 kişi şehit oldu."
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