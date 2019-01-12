Erdoğan: "Bu Seçimde 1 Milyon Gencimiz İlk Defa Oy Kullanacak.

Erdoğan: "Bu seçimde 1 milyon gencimiz ilk defa oy kullanacak.

Erdoğan: "Bu seçimde 1 milyon gencimiz ilk defa oy kullanacak. Bu rakamlar Kocaeli'de, ilk defa oy kullanacak kişi sayısı 23 bine yakın. Bir önceki seçime göre şehre yeni gelen seçmen sayısı yaklaşık 38 bin. Bir önceki seçimde oy kullanıp da listelerde olmayan kişi sayısı yaklaşık 20 bin."

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