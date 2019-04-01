Erdoğan: "Bu Seçimde Nerede Ne Tür Eksiğimiz Var, Bunları Telafi Ederek Daha Başka Çalışma...
1 saat önce
Erdoğan: "Bu seçimde nerede ne tür eksiğimiz var, bunları telafi ederek daha başka çalışma esaslarıyla inşallah yolumuza devam edeceğiz.
Erdoğan: "Bu seçimde nerede ne tür eksiğimiz var, bunları telafi ederek daha başka çalışma esaslarıyla inşallah yolumuza devam edeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:37 Kaynak: AA
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