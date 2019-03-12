Erdoğan: "Bu Seçimler, Bölücülerle Anlaşıp Milli İradeye Pusu Kuranlarla Hesaplaşma Seçimidir."
9 dakika önce
Erdoğan: "Bu seçimler, bölücülerle anlaşıp milli iradeye pusu kuranlarla hesaplaşma seçimidir.
Erdoğan: "Bu seçimler, bölücülerle anlaşıp milli iradeye pusu kuranlarla hesaplaşma seçimidir."
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:13 Kaynak: AA
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