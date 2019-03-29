Erdoğan: "Bu Seçimler Elbette Mahalli İdareler Seçimi. Şimdi Çıkıyor Bay Kemal, Ekonomiden...

Erdoğan: "Bu seçimler elbette mahalli idareler seçimi. Şimdi çıkıyor Bay Kemal, ekonomiden bahsediyor.

Erdoğan: "Bu seçimler elbette mahalli idareler seçimi. Şimdi çıkıyor Bay Kemal, ekonomiden bahsediyor. Tamam da belediye başkanı ekonomiyi mi yönetecek, önce o kendi kasasını yönetsin, kendi kasasını."

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