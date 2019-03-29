Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bu Seçimlerde Bence Anket Firmalarının Hepsi İflas Edecek."

Erdoğan: "Bu Seçimlerde Bence Anket Firmalarının Hepsi İflas Edecek."

53 dakika önce

Erdoğan: "Bu seçimlerde bence anket firmalarının hepsi iflas edecek.

Erdoğan:
Erdoğan: "Bu seçimlerde bence anket firmalarının hepsi iflas edecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:22 Kaynak: AA

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