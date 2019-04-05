Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bu Seçimlerin Nihai Kararını Yüksek Seçim Kurulu Verecektir.

Erdoğan: "Bu Seçimlerin Nihai Kararını Yüksek Seçim Kurulu Verecektir.

7 dakika önce

Erdoğan: "Bu seçimlerin nihai kararını Yüksek Seçim Kurulu verecektir.

Erdoğan:
Erdoğan: "Bu seçimlerin nihai kararını Yüksek Seçim Kurulu verecektir. Yüksek Seçim Kurulu nihai kararı verdiği andan itibaren de iş bitmiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:29 Kaynak: AA

Yüksek Seçim Kurulu, Güncel
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