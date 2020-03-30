Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Bu süreç içinde en büyük katkıyı da iş adamlarımızdan, hayırseverlerimizden bekliyoruz.' - Son Dakika
Erdoğan: "Bu süreç içinde en büyük katkıyı da iş adamlarımızdan, hayırseverlerimizden bekliyoruz."
6 saat önce
Erdoğan: "Bu süreç içinde en büyük katkıyı da iş adamlarımızdan, hayırseverlerimizden bekliyoruz.
Erdoğan: "Bu süreç içinde en büyük katkıyı da iş adamlarımızdan, hayırseverlerimizden bekliyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 09:12 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi 2020 Tokyo Olimpiyat oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de yapılacak Market sahibinden örnek uygulama Başkan Akman'dan kampanyaya 3 maaş destek