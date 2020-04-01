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Erdoğan: "Bu süreçte (Kovid-19) en büyük avantajımız sahip olduğumuz güçlü sağlık altyapısı ile...
7 saat önce
Erdoğan: "Bu süreçte (Kovid-19) en büyük avantajımız sahip olduğumuz güçlü sağlık altyapısı ile hastalıkla mücadeleye erken başlatmış olmamızdır.
Erdoğan: "Bu süreçte (Kovid-19) en büyük avantajımız sahip olduğumuz güçlü sağlık altyapısı ile hastalıkla mücadeleye erken başlatmış olmamızdır."
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:12 Kaynak: AA
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