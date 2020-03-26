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Erdoğan: "Bu süreçte savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani...
6 saat önce
Erdoğan: "Bu süreçte savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardım finansman kaynaklarını seferber etmeliyiz.
Erdoğan: "Bu süreçte savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardım finansman kaynaklarını seferber etmeliyiz."
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 07:06 Kaynak: AA
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