Erdoğan: "Bu tacizler devam ettiği sürece bizim eli kolu bağlı durmamız mümkün değil. Şu anda...
1 saat önce
Erdoğan: "Bu tacizler devam ettiği sürece bizim eli kolu bağlı durmamız mümkün değil. Şu anda sınırlardaki hazırlıklarımızın hepsi bunun içindir.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:54 Kaynak: AA
Erdoğan: "Bu tacizler devam ettiği sürece bizim eli kolu bağlı durmamız mümkün değil. Şu anda sınırlardaki hazırlıklarımızın hepsi bunun içindir."
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