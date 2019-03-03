Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Bu Taklacıya Öyle Bir Ders Verin Ki Karşınıza Çıkmaya Yüz Bulamasın (3)

Erdoğan: Bu Taklacıya Öyle Bir Ders Verin Ki Karşınıza Çıkmaya Yüz Bulamasın (3)

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SAMSUN'DAN AYRILDICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'ndaki miting sonrasında Çarşamba Havalimanı'na geçti.

Erdoğan: Bu Taklacıya Öyle Bir Ders Verin Ki Karşınıza Çıkmaya Yüz Bulamasın (3), System.String[]
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SAMSUN'DAN AYRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'ndaki miting sonrasında Çarşamba Havalimanı'na geçti. Havayoluyla Ankara'ya gitmek üzere kentten ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 08:14 Kaynak: DHA

Samsun, Cumhuriyet Meydanı, Çarşamba Havalimanı, Güncel
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