Erdoğan: Bu Taklacıya Öyle Bir Ders Verin Ki Karşınıza Çıkmaya Yüz Bulamasın (3)
1 saat önce
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SAMSUN'DAN AYRILDICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'ndaki miting sonrasında Çarşamba Havalimanı'na geçti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 08:14 Kaynak: DHA
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