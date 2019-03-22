Erdoğan: "Bu Teröristi Hak Ettiği Şekilde Cezalandırarak, Tüm Bağlantılarını Ortaya Çıkartarak Aynı...
1 saat önce
Erdoğan: "Bu teröristi hak ettiği şekilde cezalandırarak, tüm bağlantılarını ortaya çıkartarak aynı hevesleri taşıyanlara çok güçlü mesaj vermeliyiz.
Erdoğan: "Bu teröristi hak ettiği şekilde cezalandırarak, tüm bağlantılarını ortaya çıkartarak aynı hevesleri taşıyanlara çok güçlü mesaj vermeliyiz."
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:01 Kaynak: AA
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