Erdoğan: "Bu Teröristi Hak Ettiği Şekilde Cezalandırarak, Tüm Bağlantılarını Ortaya Çıkartarak Aynı...

Erdoğan: "Bu teröristi hak ettiği şekilde cezalandırarak, tüm bağlantılarını ortaya çıkartarak aynı hevesleri taşıyanlara çok güçlü mesaj vermeliyiz.

Erdoğan: "Bu teröristi hak ettiği şekilde cezalandırarak, tüm bağlantılarını ortaya çıkartarak aynı hevesleri taşıyanlara çok güçlü mesaj vermeliyiz."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Eden Erdek Belediye Başkanı Görevden Alındı

Oyuncuların Uyuşturucu Davası İstinaf'ta Yeniden Başladı

Erdoğan Müjdeyi Verdi: 1,5 Katrilyon TL Katkı Sağlayacak

Kenan Sofuoğlu Belediye Başkan Adayıyla Motosiklete Bindi