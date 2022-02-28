ERDOĞAN: BU TOPLANTIYI YAPARKEN BİR DİĞER TARAFTA DA BAŞKALARI BAŞKA TOPLANTILAR YAPIYORLAR (1) - Son Dakika
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ERDOĞAN: BU TOPLANTIYI YAPARKEN BİR DİĞER TARAFTA DA BAŞKALARI BAŞKA TOPLANTILAR YAPIYORLAR (1)

28.02.2022 12:48
ERDOĞAN: BU TOPLANTIYI YAPARKEN BİR DİĞER TARAFTA DA BAŞKALARI BAŞKA TOPLANTILAR YAPIYORLAR (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Şule Belgeseli özel gösterimi programında yaptığı konuşmada "İnancın, düşüncenin, mücadelesini verenlerin ardından gidenlerle bu toplantıyı yaparken bir diğer tarafta da başkaları başka toplantılar yapıyorlar" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Şule Belgeseli özel gösterimi programında yaptığı konuşmada "İnancın, düşüncenin, mücadelesini verenlerin ardından gidenlerle bu toplantıyı yaparken bir diğer tarafta da başkaları başka toplantılar yapıyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Atatürk Kültür Merkezi'nde Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın Şule Belgeseli 28 Şubat Özel Programı'na katıldı. Programda konuşan Erdoğan darbe dönemlerini hatırlatarak, "Memleketin daha ağır bedeller ödememesi için gayret gösteren isimsiz kahramanlara teşekkür ediyorum. Ülkemizin bağımsızlığı milletimizin inancının korunması, medeniyet değerlerimizin ihyası yolunda emek veren, acı çeken, fedakarlık yapan tüm büyüklerimizi şükranla yad ediyorum. Milletimiz o meşum günlerde dik duranlarla, darbeye ve darbecilere alkış tutanları asla unutmamıştır. Unutmayacaktır. Bu millet darbecileri ve darbeye destek verenleri önce sandıkta ardından da maşeri vicdanda mahkum etmiştir. İnancın, düşüncenin, mücadelesini verenlerin ardından gidenlerle bu toplantıyı yaparken bir diğer tarafta da başkaları başka toplantılar yapıyorlar. Fakat bizler siyaset kurumunun ne anlama geldiğini gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz "ifadelerini kullandı.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, AKM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERDOĞAN: BU TOPLANTIYI YAPARKEN BİR DİĞER TARAFTA DA BAŞKALARI BAŞKA TOPLANTILAR YAPIYORLAR (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: ERDOĞAN: BU TOPLANTIYI YAPARKEN BİR DİĞER TARAFTA DA BAŞKALARI BAŞKA TOPLANTILAR YAPIYORLAR (1) - Son Dakika
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