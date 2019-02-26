Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bu Toprakları Parçalamak İsteyenleri Nasıl Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de...

Erdoğan: "Bu Toprakları Parçalamak İsteyenleri Nasıl Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de...

40 dakika önce

Erdoğan: "Bu toprakları parçalamak isteyenleri nasıl Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de inlerine gömdüysek yine gömmeye devam ederiz."

Erdoğan:
Erdoğan: "Bu toprakları parçalamak isteyenleri nasıl Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de inlerine gömdüysek yine gömmeye devam ederiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:04 Kaynak: AA

Kandil Dağı, Cudi, Yenikadinda Gösterme, Politika
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