Erdoğan: "Bu Toprakları Parçalamak İsteyenleri Nasıl Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de...
40 dakika önce
Erdoğan: "Bu toprakları parçalamak isteyenleri nasıl Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de inlerine gömdüysek yine gömmeye devam ederiz."
Erdoğan: "Bu toprakları parçalamak isteyenleri nasıl Cudi
'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil
'de inlerine gömdüysek yine gömmeye devam ederiz."
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:04 Kaynak: AA
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