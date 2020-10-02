Erdoğan: "Bu ülke, geçmişte yapanın yanına kar kaldığı, darbecilerden eli kanlı katillere kadar... - Son Dakika

Erdoğan: "Bu ülke, geçmişte yapanın yanına kar kaldığı, darbecilerden eli kanlı katillere kadar...
Erdoğan: "Bu ülke, geçmişte yapanın yanına kar kaldığı, darbecilerden eli kanlı katillere kadar birilerinden hesap sorulamadığı dönemler yaşamıştır.
Erdoğan: "Bu ülke, geçmişte yapanın yanına kar kaldığı, darbecilerden eli kanlı katillere kadar birilerinden hesap sorulamadığı dönemler yaşamıştır."
kar, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 17:25 - Kaynak: AA
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