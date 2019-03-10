Erdoğan: "Bu Ülkede Millet Düşmanı, Bayrak Düşmanı, Ezan Düşmanı, Vatan Düşmanı, Devlet Düşmanı Kim...
1 saat önce
Erdoğan: "Bu ülkede millet düşmanı, bayrak düşmanı, ezan düşmanı, vatan düşmanı, devlet düşmanı kim varsa hepsinin karşısında olmak namus borcumuzdur"
Erdoğan: "Bu ülkede millet düşmanı, bayrak düşmanı, ezan düşmanı, vatan düşmanı, devlet düşmanı kim varsa hepsinin karşısında olmak namus borcumuzdur"
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:58 Kaynak: AA
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